Catania sotto assedio | costi energetici e carburanti minacciano le imprese

A Catania, le imprese stanno affrontando una situazione difficile a causa di un aumento significativo dei costi energetici e dei carburanti. Questa escalation dei prezzi sta mettendo sotto pressione la stabilità delle aziende locali, che si trovano a dover gestire spese più alte per mantenere le proprie attività in funzione. La situazione ha attirato l’attenzione di vari operatori economici e istituzionali, preoccupati per le ripercussioni sul settore produttivo.

Le imprese del catanese affrontano una minaccia diretta alla propria continuità operativa a causa della combinazione tra l’impennata dei costi energetici e il rincaro dei carburanti. Confindustria Catania segnala come questa congiuntura stia intaccando i margini di profitto, mettendo in pericolo l’intero sistema produttivo e logistico locale. Il paradosso dell’insularità e la pressione sui bilanci. La gestione dei costi è diventata un nodo cruciale per le aziende che tentano di consolidare la ripresa economica. Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, evidenzia come l’aumento dei prezzi dell’energia agisca da tassa impropria su ogni comparto, dalla produzione manifatturiera fino ai servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania sotto assedio: costi energetici e carburanti minacciano le imprese Notizie correlate Golfo in crisi: l’export italiano e i costi energetici sotto assedioLe tensioni geopolitiche nel Golfo stanno colpendo duramente il cuore pulsante dell’economia italiana, mettendo a dura prova la tenuta dei comparti... Costi energetici, "un peso insostenibile per le imprese del commercio, turismo, terziario, servizi e artigianato"“I costi dell’energia rappresentano oggi uno dei principali fattori di criticità per le imprese del commercio, del turismo, del terziario dei servizi...