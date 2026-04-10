Golfo in crisi | l’export italiano e i costi energetici sotto assedio

Le tensioni geopolitiche nel Golfo hanno provocato ripercussioni sull’export italiano, con settori che dipendono dai mercati mediorientali che devono affrontare difficoltà crescenti. Contestualmente, i costi energetici sono aumentati, influendo sulle filiere produttive italiane e creando incertezze per molte aziende. La situazione ha portato a una serie di sfide che coinvolgono diverse industrie e comparti economici nel Paese.

Le tensioni geopolitiche nel Golfo stanno colpendo duramente il cuore pulsante dell’economia italiana, mettendo a dura prova la tenuta dei comparti produttivi più legati ai mercati mediorientali e innescando un aumento dei costi energetici che si riflette su intere filiere. Mentre le imprese chiedono interventi strutturali al Governo Meloni per evitare lo svantaggio competitivo rispetto a giganti come Cina e Stati Uniti, i dati mostrano un mosaico complesso tra rincari delle materie prime e una resilienza del settore export che ancora non accenna a piegarsi. L’impatto della crisi si avverte immediatamente nelle bollette e alla pompa di benzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golfo in crisi: l’export italiano e i costi energetici sotto assedio Crisi nello Stretto di Hormuz: oltre 1.100 navi ferme nel Golfo Persico e mercati energetici mondiali sotto pressioneABBONATI A DAYITALIANEWS Lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, è diventato il centro di una crisi che rischia di... Draghi avverte Bruxelles: crisi economica in vista, serve rafforzare il Mercato Unico e affrontare costi energetici.L’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha sollecitato i leader europei ad agire con urgenza per contrastare un peggioramento del quadro... Temi più discussi: La crisi energetica è qui: 6 grafici sull’impatto della guerra nel Golfo; Guerra nel Golfo e crisi energetica: le risposte dell’Ue; Prepararsi al peggio. Per l'Ue quella del Golfo sarà una crisi lunga; Iran, l’allarme di Panetta: Con crisi dell’energia rischiamo inflazione e frenata della crescita. Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno ... iltempo.it Mozzarella di bufala, la crisi in Iran fa aumentare i costiL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ... ilmessaggero.it : a Castellammare del Golfo la sesta edizione della mostra di ricami ed artigianato nel centro storico, organizzata dall’associazione Ago & Svago e patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo. , - facebook.com facebook Ieri, a poche ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra #Washington e #Teheran, diversi Paesi del Golfo sono stati colpiti da droni e missili iraniani, provocando feriti e danni a infrastrutture energetiche. Nel frattempo, Teheran mantiene anche il controllo totale s x.com