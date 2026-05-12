Riparte Gimo | Da oggi Perugia torna a vivere anche di notte

Perugia riprende a essere vivace anche nelle ore serali grazie alla riapertura di Gimo, un locale che torna a animare la città. Il rappresentante di un’associazione studentesca ha dichiarato che la città si riconquista come centro universitario attivo, con spazi di aggregazione culturale e politica. La riapertura segna un passo importante per la vita notturna e sociale di Perugia, che torna a respirare un’atmosfera più dinamica.

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