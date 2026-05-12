Riparte Gimo | Da oggi Perugia torna a vivere anche di notte
Perugia riprende a essere vivace anche nelle ore serali grazie alla riapertura di Gimo, un locale che torna a animare la città. Il rappresentante di un’associazione studentesca ha dichiarato che la città si riconquista come centro universitario attivo, con spazi di aggregazione culturale e politica. La riapertura segna un passo importante per la vita notturna e sociale di Perugia, che torna a respirare un’atmosfera più dinamica.
“Da oggi Perugia torna a vivere anche di notte, riacquisendo la forma di città universitaria attiva, di motore culturale, aggregativo e politico” sottolinea Udu. Ieri il viaggio inaugurale a cui hanno partecipato la sindaca Vittoria Ferdinandi, gli assessori Spera e Vossi, ma anche il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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????'?? ?????? riparte ??.?? – ??????? ?? ???????à, il servizio di mobilità notturna che collega centro e periferie, pensato per studenti, lavoratori e per tutta la comunità Dal lunedì al sabato fsbusitalia.it/.../orari-line… #Perugia #GIMO x.com
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