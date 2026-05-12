Chi è la moglie di Rino Barillari Antonella Mastrosanti | All’inizio mi stava antipatico

Da metropolitanmagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Mastrosanti, moglie di Rino Barillari, ha recentemente parlato del loro rapporto, ricordando che all'inizio le stava antipatica. Rino Barillari, fotografo con una carriera che supera i cinquant'anni, ha ritratto personaggi famosi come Sinatra, Liz Taylor e Barbra Streisand. La coppia è insieme da tempo e Mastrosanti ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione.

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In più di cinquant’anni di carriera nei quali ha immortalato  Frank Sinatra,Liz Taylor, Barbra Streisand, la principessa Margaret D’Inghilterra, Bruce Willis  tra i tanti vip,  Rino Barillari  ha affrontato un totale di 162 visite al pronto soccorso, 11 costole rotte, 1 coltellata, 76 macchine fotografiche fracassate, 40 flash divelti e numerose manganellate durante vari tumulti di piazza ed è rimasto coinvolto in diverse sparatorie (in casi di terrorismo, rapine, rapimenti e altri fatti di cronaca nera). Nel maggio 2024 è stato picchiato anche da  Gerard Depardieu.   Rino Barillari  ammette di essere geloso di sua moglie, ma due anni fa hanno deciso, all’improvviso, di sposarci: “Abbiamo fatto un matrimonio molto stretto e da 500 siamo arrivati a 33.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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