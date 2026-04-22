Rinnovo Kalulu avviati i discorsi per il prolungamento del difensore francese I dettagli sul possibile nuovo contratto

Sono in corso colloqui tra il club e il difensore francese per discutere un eventuale rinnovo del contratto. Le trattative riguardano un possibile prolungamento dell’accordo in scadenza e vengono esaminate le condizioni ufficiali. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle cifre o sulla durata dell’eventuale nuovo accordo. La situazione rimane in fase di negoziazione tra le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del calciatore transalpino. Tutti i dettagli sul possibile nuovo contratto. La Juve di Luciano Spalletti accelera sul fronte rinnovi per consolidare il progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Corsport, dopo le firme di Weston McKennie e Manuel Locatelli, il prossimo obiettivo è Pierre Kalulu. I dialoghi per estendere il contratto oltre il 2029 sono già avviati, con un adeguamento dell’ingaggio che premia la crescita costante del calciatore. CONTINASSA JUVE LIVE Sotto la guida del tecnico di Certaldo, il difensore si è evoluto in un elemento duttile, capace di agire sia al centro che sulla fascia destra con una proiezione offensiva che ha fruttato quattro assist, incluso quello per Jonathan David di domenica sera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del difensore francese. I dettagli sul possibile nuovo contratto Notizie correlate Rinnovo Spalletti, Kalulu non ha dubbi: il pensiero del francese sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve si è soffermato sulla possibilità del rinnovo del... Rinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamentoRinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamento Calciomercato Serie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juve-Kalulu, spunta il rinnovo per scoraggiare lo United: i dettagli; Juventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani...; Juventus: quale futuro per Kalulu?. Juventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani talentiJuventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani talenti La nuova Juventus targata Luciano Spalletti prende forma tra ... tuttojuve.com Juventus, rinnovo Manuel Locatelli fino al 2030: da Pierre Kalulu a Kenan Yildiz, i fedelissimi di Luciano Spalletti per la corsa ChampionsJuventus, rinnovo Manuel Locatelli fino al 2030: da Pierre Kalulu a Kenan Yildiz, i fedelissimi di Luciano Spalletti per la corsa ... tuttojuve.com La Juventus considera Pierre Kalulu un pilastro del progetto di Luciano Spalletti. Il club sta preparando il rinnovo contrattuale. - facebook.com facebook Ma che giocatore è diventato Pierre #Kalulu! Ora serve il rinnovo il prima possibile x.com