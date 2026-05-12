Rinnovabili e salvaguardia del paesaggio | a confronto per una transizione ecologica condivisa
A Cesena si è tenuto un incontro pubblico promosso dall’Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) Emilia-Romagna, dedicato alla questione della transizione ecologica. L’evento ha affrontato il tema della compatibilità tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela del paesaggio, con l’obiettivo di fornire strumenti tecnici e politici ai cittadini. La discussione si è concentrata sulle modalità di promuovere l’autonomia energetica senza compromettere l’ambiente naturale.
Mettere a disposizione della cittadinanza strumenti tecnici e politici per affrontare la sfida della transizione ecologica: con questo obiettivo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) Cesena ed Emilia-Romagna organizzano l’incontro pubblico “Autonomia energetica: come coniugare energie rinnovabili e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Sì alle fonti rinnovabili, ma non a discapito del nostro paesaggio. Sì al coinvolgimento delle comunità interessate, no a soluzioni calate dall’alto. La Toscana vive di paesaggi, questi fanno parte della nostra identità e noi, tutti insieme, abbiamo il dovere di tutela facebook
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