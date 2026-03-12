‘Capodimonte Comunità ecologica’ per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Sabato 14 marzo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte organizza un evento speciale in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio. L'iniziativa, rivolta ai visitatori, si svolge dalle 10.30 alle 13 e invita il pubblico a scoprire le attività promosse dalla “Capodimonte Comunità Ecologica”. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare a questa celebrazione dedicata all’ambiente e al patrimonio naturale.

Alle 11.30 partirà la passeggiata didattica della lunghezza di circa 1 km. Alle 12.00 nello 'spazio della comunità' (accanto all'area cani), al via il workshop di creazione e cura del verde domestico.