Rinascita e solidarietà | La bolla delle acque matte a Roma

A Roma si è tenuta una proiezione speciale del film dramedy La bolla delle acque matte, diretto da Anna Di Francisca. L’evento ha previsto anche un incontro dal vivo con la regista e il cast, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire il film e confrontarsi con i protagonisti. La serata ha richiamato un pubblico di appassionati e ha sottolineato l’atmosfera di rinascita e solidarietà che si respira in città.

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Cosa: Proiezione speciale del dramedy La bolla delle acque matte diretto da Anna Di Francisca, arricchita da un incontro dal vivo con la regista e il cast.. Dove e Quando: Al Cinema delle Provincie di Roma. L’evento speciale si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 20:00, con il film in normale programmazione fino al 17 maggio.. Perché: Per scoprire una delicata commedia d’essai che affronta temi cruciali come l’immigrazione, lo spopolamento dei borghi terremotati e la forza della comunità, il tutto condito da un’inaspettata ironia.. Il panorama cinematografico capitolino si arricchisce di una nuova, preziosa proposta d’autore che promette di far riflettere il pubblico attraverso il linguaggio agrodolce della commedia drammatica.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Rinascita e solidarietà: La bolla delle acque matte a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “La bolla delle acque matte“ girato a Castelluccio nei cinema umbriArriva in tour nei cinema dell’Umbria “La bolla delle acque matte“ il film di Anna Di Francisca girato tra l’estate e l’autunno del 2025 a... Al Bellaria Film Festival “La bolla delle acque matte” di Anna Di FranciscaLa bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026 distribuito da Incipit Film in collaborazione... Argomenti più discussi: Cenere e solidarietà: la rinascita della palestra di Giovanni De Carolis parte dal web; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Terra, futuro e solidarietà: vicino Cagliari nasce un progetto di rinascita; Negozi vuoti nel centro storico di Mantova: se la rinascita è equo-solidale. Nel terremoto del 1976 in Friuli, le donne furono molto più che testimoni del dolore. A loro dobbiamo una parte profonda della rinascita del Friuli: una ricostruzione fatta non solo di case, strade e campanili, ma anche di coraggio, solidarietà e memoria. Grazie. x.com Erdogan: l'UE non può diventare una potenza globale senza la Turchia | Il leader turco afferma che Grecia e Cipro sono i principali ostacoli all'adesione della Turchia all'UE. reddit AGLIE' - Oltre 120 persone al Santuario di Santa Maria della Rotonda: una festa di comunità, rinascita e solidarietà - FOTOUn momento di particolare emozione è stato l’inaugurazione di un nuovo defibrillatore, acquistato grazie al generoso contributo della dottoressa Nicoletta Aimonino in memoria della mamma ... quotidianocanavese.it