Al Bellaria Film Festival La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca

La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026 distribuito da Incipit Film in collaborazione con Kio Film Con Fausto Russo Alesi, Jaele Fo, Lucia Vasini e Sidy Diop Come può un sindaco di un piccolo borgo terremotato ripopolare il proprio paese? (durata 108’) Sarà presentato in anteprima assoluta Fuori Concorso alla 44esima edizione del Bellaria Film Festival “La bolla delle acque matte” lungometraggio dramedy diretto da Anna Di Francisca ( La bruttina stagionata; Due uomini, quattro donne e una mucca depressa; Evelyne tra le nuvole ) e interpretato da Fausto Russo Alesi, Jaele Fo, Lucia Vasini, Sidy Diop, Ida Sansone, Igor Štamulak, Kel Giordano, Elvira Cuflic Basso, Jacob Olesen e Suleman Ahmed.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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