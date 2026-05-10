La bolla delle acque matte girato a Castelluccio nei cinema umbri
Arriva nei cinema dell’Umbria il film “La bolla delle acque matte”, diretto da Anna Di Francisca. Le riprese si sono svolte tra estate e autunno del 2025 a Castelluccio di Norcia, un borgo colpito dal terremoto del 2016. Il film rappresenta un omaggio alla resilienza e alla rinascita del paese, che ha affrontato anni di ricostruzione dopo il disastro naturale.
Arriva in tour nei cinema dell’Umbria “La bolla delle acque matte“ il film di Anna Di Francisca girato tra l’estate e l’autunno del 2025 a Castelluccio di Norcia devastato dal terremoto del 2016, come omaggio alla resilienza e alla rinascita del borgo. Un lungometraggio dramedy interpretato da Fausto Russo Alesi (nella foto), Jaele Fo, Lucia Vasini, Sidy Diop e, tra gli altri, Ida Sansone, Igor Štamulak e Jacob Olesen che dopo l’anteprima assoluta al Bellaria Film Festival verrà proiettato domani alla Sala Pegasus di Spoleto alle 21 con la regista, Fausto Russo Alesi, Jaele Fo e l’autore delle musiche Paolo Perna in dialogo con Roberto Lazzerini.🔗 Leggi su Lanazione.it
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