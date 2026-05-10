La bolla delle acque matte girato a Castelluccio nei cinema umbri

Arriva nei cinema dell’Umbria il film “La bolla delle acque matte”, diretto da Anna Di Francisca. Le riprese si sono svolte tra estate e autunno del 2025 a Castelluccio di Norcia, un borgo colpito dal terremoto del 2016. Il film rappresenta un omaggio alla resilienza e alla rinascita del paese, che ha affrontato anni di ricostruzione dopo il disastro naturale.

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