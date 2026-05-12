Rimuove gli antitaccheggio e nasconde i vestiti nello zaino arrestato a Lucca per furto aggravato

Un uomo è stato arrestato a Lucca dopo aver tentato di uscire da un negozio con capi di abbigliamento sportivo nascosti nello zaino. Secondo quanto riferito, aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio prima di cercare di uscire senza pagare. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto per furto aggravato. La merce recuperata è stata restituita al negozio.

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Lucca, 12 maggio 2026 – Ha provato ad uscire dal negozio con alcuni capi di abbigliamento sportivo nascosti nello zaino, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. I movimenti sospetti, però, non sono sfuggiti agli addetti alla sicurezza, che lo hanno fermato e poi consegnato alla polizia. Fermato un 36enne per furto aggravato. Per questo un 36enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di furto aggravato ai danni del punto vendita Cisalfa Sport di San Vito, a Lucca. L’episodio risale al pomeriggio di sabato 9 maggio, intorno alle 14.45, quando la centrale operativa della questura ha inviato una pattuglia di volanti al negozio dopo la segnalazione di un uomo bloccato dal personale di vigilanza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimuove gli antitaccheggio e nasconde i vestiti nello zaino, arrestato a Lucca per furto aggravato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto al centro commerciale, trovato con addosso quattro giubbotti e altri vestiti nello zaino: arrestato un uomoSabato pomeriggio, due pattuglie della Sezione Radiomobile della compagnia di Ravenna sono interventute per un furto in atto presso il centro... Prende un paio di scarpe dallo scaffale e le nasconde nello zaino: arrestatoSi è concluso con un arresto per furto aggravato l’episodio verificatosi nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile nel cuore commerciale della città. Argomenti più discussi: Otto udienze per un taccheggio da 374 euro: alla fine il negoziante ritira la querela; Ruba capi d’abbigliamento al centro commerciale, arrestato 30enne; Tentato furto all’Oviesse di Appiano, il caos: donna morde la guardia alla spalla tra urla, spintoni e colpi di pinza; Furto aggravato: telecamere e antitaccheggio non bastano. Etichetta di sicurezza lasciata su un vestito acquistato all'estero reddit Gagliole, rimuove le placche antitaccheggio e ruba 250 euro di vestiti: presaGAGLIOLE – Rimuove la placca antitaccheggio e ruba 250 euro di vestiti: denunciata una donna per furto aggravato. Al termine di specifici accertamenti investigativi, i militari del Comando Stazione ... corriereadriatico.it