Prende un paio di scarpe dallo scaffale e le nasconde nello zaino | arrestato

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, nel centro commerciale di una città, un individuo è stato arrestato dopo aver preso un paio di scarpe dallo scaffale e averle nascosto nello zaino. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno condotto l’arresto per furto aggravato. La scena si è svolta nel corso di qualche minuto, attirando l’attenzione di altri clienti presenti nel negozio.

Si è concluso con un arresto per furto aggravato l’episodio verificatosi nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile nel cuore commerciale della città. Intorno alle 13 i carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Corso Italia, a seguito di una.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ruba un paio di scarpe, torna nel negozio per un altro furto e aggredisce il titolare: arrestatoUn tunisino di 34 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno per il reato di tentata rapina impropria. Leggi anche: Nasconde cocaina all'interno delle scarpe, arrestato Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'Italia cede ai tiri di rigore con la Francia ma prende un punto e resta davanti in classifica al Mondiale. A Budapest finisce 2-3, doppietta di Reyes per le azzurre; L’ACQUA S.BERNARDO SI PRENDE IL DERBY: VARESE BATTUTA 100-96; Fils si prende Barcellona: le ATP Finals devono essere un obiettivo; Costa del tramonto, prende forma la riqualificazione del lungomare di Lido Conchiglie. Prende un paio di forbici e si stacca il braccialetto elettronico per tornare a perseguitare la ex che lo ha lasciatoBergamo, 9 ottobre 2025 – Ha manomesso il braccialetto elettronico e violato il divieto di avvicinamento alla ex che lo aveva denunciato per stalking. Per questo un 37enne di origini indiane, ... ilgiorno.it L’inchiesta sulla Squadra Fiore prende in esame le spese milionarie dell’Aisi nella gestione dell’ex numero 2 - facebook.com facebook dell’Inter che si prende la finale ¸ e ´ la ribaltano in 20 minuti #CoppaItalia #InterComo #DAZNBetClub #DAZN x.com