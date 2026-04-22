Prende un paio di scarpe dallo scaffale e le nasconde nello zaino | arrestato

Da pisatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, nel centro commerciale di una città, un individuo è stato arrestato dopo aver preso un paio di scarpe dallo scaffale e averle nascosto nello zaino. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno condotto l’arresto per furto aggravato. La scena si è svolta nel corso di qualche minuto, attirando l’attenzione di altri clienti presenti nel negozio.

Si è concluso con un arresto per furto aggravato l’episodio verificatosi nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile nel cuore commerciale della città. Intorno alle 13 i carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Corso Italia, a seguito di una.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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