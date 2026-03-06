Il nuovo Patto UE sull’immigrazione promette solidarietà ma divide l’Europa | sovranità nazionale rimpatri inefficaci e frontiere fragili nel grande compromesso di Bruxelles
Il nuovo Patto UE sull’immigrazione, che entrerà in vigore nel 2026, introduce la “solidarietà obbligatoria” tra gli Stati membri. La riforma riguarda principalmente le responsabilità condivise, con particolare attenzione ai rimpatri e alla gestione delle frontiere. Tuttavia, persistono problemi legati all’efficacia dei rimpatri, alla pressione sui Paesi di frontiera e alle questioni di integrazione ancora da affrontare.
Quest'anno entrerà pienamente in vigore il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, la riforma con cui l’Unione europea intende ridisegnare la gestione dei flussi migratori dopo la crisi iniziata nel 2015. Presentato dalla Commissione nel 2020 e approvato dopo anni di negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio, il pacchetto legislativo punta a costruire un sistema comune fondato su tre pilastri: controllo delle frontiere esterne, gestione coordinata delle richieste di asilo e un nuovo meccanismo di solidarietà tra Stati membri. Ma dietro questa architettura normativa si nasconde un nodo politico tutt’altro che risolto: il delicato equilibrio tra cooperazione europea e sovranità nazionale nelle politiche migratorie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
