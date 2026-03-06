Il nuovo Patto UE sull’immigrazione, che entrerà in vigore nel 2026, introduce la “solidarietà obbligatoria” tra gli Stati membri. La riforma riguarda principalmente le responsabilità condivise, con particolare attenzione ai rimpatri e alla gestione delle frontiere. Tuttavia, persistono problemi legati all’efficacia dei rimpatri, alla pressione sui Paesi di frontiera e alle questioni di integrazione ancora da affrontare.

Quest'anno entrerà pienamente in vigore il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, la riforma con cui l’Unione europea intende ridisegnare la gestione dei flussi migratori dopo la crisi iniziata nel 2015. Presentato dalla Commissione nel 2020 e approvato dopo anni di negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio, il pacchetto legislativo punta a costruire un sistema comune fondato su tre pilastri: controllo delle frontiere esterne, gestione coordinata delle richieste di asilo e un nuovo meccanismo di solidarietà tra Stati membri. Ma dietro questa architettura normativa si nasconde un nodo politico tutt’altro che risolto: il delicato equilibrio tra cooperazione europea e sovranità nazionale nelle politiche migratorie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il nuovo Patto UE sull’immigrazione promette solidarietà ma divide l’Europa: sovranità nazionale, rimpatri inefficaci e frontiere fragili nel grande compromesso di Bruxelles

Immigrazione: il governo al lavoro su nuovo Ddl tra Patto Ue e misure più severe per i flussi.Il governo italiano è in procinto di presentare un nuovo disegno di legge in materia di immigrazione, che dovrebbe combinare l'implementazione del...

Immigrazione: Italia verso un nuovo blocco navale e regole più severe sui ricongiungimenti per recepire il Patto UE.Il governo italiano è pronto a varare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione, che prevede misure significative come un possibile blocco navale e...

Approfondimenti e contenuti su Il nuovo Patto UE sull'immigrazione....

Temi più discussi: In calo le richieste di asilo per il 2025 verso l'UE; Patto migrazione e asilo: il Tar del Lazio smonta (di nuovo) il muro di gomma del Viminale; Patto UE su migrazione e asilo: cosa prevede e cosa cambia per gli Stati membri; Un’Europa senz’anima?: Webinar giovedì 5 marzo 2026.

Intelligence: il Patto Ue sui migranti potrebbe ridurre gli arrivi del 5%Lo rileva l'Intelligence nella Relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza. La crisi mediorientale farebbe ... avvenire.it

Migranti, nel 2025 calano gli arrivi e le domande di asilo nell’UE, ma aumenta la fragilità globaleNel 2025 calo asilo (-19%) per controlli e accordi sulle rotte, non per stabilità d'origine. Crescono la fragilità globale e i tagli ai fondi umanitari ... eunews.it

"A patto che gli over 65 vengano messi in grado di utilizzare questi strumenti" - facebook.com facebook

CARETTI (CISL): “IL PATTO REGIONE-CONFINDUSTRIA NON BASTA. CIRIO CONVOCHI TUTTE LE PARTI SOCIALI. IL FUTURO DELLA REGIONE SI COSTRUISCE INSIEME” “Prendiamo atto dell’incontro bilaterale tra Regione Piemonte e Confindustria e x.com