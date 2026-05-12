Rimpatri in Afghanistan | l’UE convoca le autorità a Bruxelles

L'Unione Europea ha convocato le autorità a Bruxelles per discutere dei rimpatri in Afghanistan. Sono stati sollevati dubbi su chi rappresenterà ufficialmente i talebani nei colloqui e su come l'UE potrà assicurare il rispetto dei diritti umani durante le operazioni di rimpatrio. La riunione si concentra sulle modalità di gestione di queste procedure e sui criteri da seguire per garantire la tutela delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi rappresenterà ufficialmente i talebani ai tavoli di Bruxelles?. Come farà l'UE a garantire i diritti umani durante i rimpatri?. Quali criteri useranno i singoli Stati per definire le minacce alla sicurezza?. Perché la Commissione ha scelto di negoziare con un regime non riconosciuto?.? In Breve Incontro proposto dalla DG Affari interni e dal ministero svedese dopo colloquio di gennaio.. Iniziativa sostenuta da 20 Stati membri e Paesi associati all'area Schengen.. Linee guida per i trasferimenti basate su conclusioni del Consiglio del 2021 e 2023.. Valutazione dei soggetti pericolosi affidata alle autorità nazionali secondo norme UE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimpatri in Afghanistan: l’UE convoca le autorità a Bruxelles ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Afghanistan, Bruxelles dialoga con i talebani sui rimpatriRoma, 21 aprile 2026 – La Commissione europea conferma che sono in corso contatti tecnici con le autorità de facto afghane sul dossier dei rimpatri e... Rimpatri, UE: “Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles”BRUXELLES – “La Dg Affari interni della Commissione Ue, insieme al ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto... Argomenti più discussi: La contraddizione della Germania: non riconosce i Talebani, ma tratta con loro per i rimpatri in Afghanistan; Berlino non riconosce i Talebani ma li ha insediati nelle sue sedi diplomatiche, consegnato loro i dati dei dissidenti e aperto un ufficio federale per i loro rimpatri. di Pierangelo Panozzo; Ue, inviato invito ai talebani per un incontro tecnico a Bruxelles; La contraddizione della Germania | non riconosce i Talebani ma tratta con loro per i rimpatri in Afghanistan. Marco Accorinti (@MarcoAccorinti) / Posts and Replies x.com To the people living in Europe, hows the immigration thing going? - reddit.com reddit Afghanistan: Ue conferma contatti con talebani per rimpatriUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it