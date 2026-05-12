A Rimini si è svolta la manifestazione Supernova, che ha portato in città dodici spettacoli e anteprime. Durante l’evento, i vicoli sono stati trasformati in un palcoscenico diffuso, con artisti internazionali che hanno portato in scena performance di varia natura. La manifestazione ha coinvolto diverse location, creando un percorso artistico che si è snodato tra le strade e gli spazi pubblici della città.

? Domande chiave Come hanno trasformato i vicoli di Rimini in un palcoscenico diffuso?. Chi sono gli artisti internazionali che hanno portato la politica in scena?. Perché la rassegna ha scelto luoghi storici invece dei teatri tradizionali?. Quali conseguenze avrà questo modello culturale sulla programmazione urbana futura?.? In Breve Programmazione curata da Daniela Nicolò, Enrico Casagrande e Paola Granato per il collettivo Motus.. Eventi distribuiti tra piazza Tre Martiri, Cinema Fulgor, Museo della Città e Cappella Petrangolini.. Partecipazione di artisti come Federica Rosellini, Michela de Mattei, Vincent Giampino e Abdullah Miniawy.. Collaborazione istituzionale tra Santarcangelo dei Teatri, Comune di Rimini e Regione per il progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, Supernova conquista la città con 12 spettacoli e anteprime

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