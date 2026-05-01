Dieci anni di ’Bonsai’ Spettacoli e anteprime

La decima edizione di 'Bonsai' si è aperta con un cartellone che comprende 19 spettacoli, due anteprime e quattro prime nazionali. L’evento, dedicato alle arti performative, si svolge in più location della città e coinvolge vari artisti italiani. Durante la manifestazione sono stati presentati nuovi lavori e anteprime di produzioni future, offrendo al pubblico un’ampia scelta di appuntamenti culturali.

Decima edizione con 19 spettacoli, due anteprime e quattro prime nazionali: un programma ricco e che presenta iniziative diffuse, per una rassegna che si appresta a tagliare un traguardo importante con al centro il teatro come laboratorio vivo di visioni, linguaggi nuovi, spazio di costruzione di comunità possibili che dallo spazio scenico si riverberano all’esterno. Si sta infatti per aprire ’Bonsai’, il festival di teatro contemporaneo ideato dall’associazione Ferrara Off e che torna, a Ferrara appunto, dal 4 maggio al 21 giugno prossimi. Un importante punto di arrivo, che segna un passaggio: da rassegna di microteatro, alla sua nascita, fino allo status compiuto di festival teatrale diffuso su tutto il territorio urbano, guardando alle prossime evoluzioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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