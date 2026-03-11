Rimini | 3 anni per violenza sessuale all’Arco d’Augusto

A Rimini, un uomo pakistano di 37 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per aver commesso una violenza sessuale contro una minorenne all’Arco d’Augusto. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario che ha valutato le accuse mosse nei suoi confronti. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel centro storico della città.

Un cittadino pakistano di 37 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per la violenza sessuale commessa contro una minorenne all’Arco d’Augusto a Rimini. La vittima, una ragazzina di 15 anni al momento dei fatti del 10 dicembre 2020, aveva riconosciuto l’aggressore tramite foto della Polizia di Stato dopo essere stata molestata sull’autobus e aggredita nel centro storico. L’imputato, parzialmente incapace di intendere e volere secondo il verdetto del Collegio giudicante, ha subito una pena ridotta rispetto ai sei anni richiesti dal Pubblico Ministero Davide Ercolani. Il caso si apre su un territorio come l’Emilia-Romagna, motore produttivo ma anche teatro di fragilità sociali che richiedono attenzione costante da parte delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

