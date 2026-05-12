Rimini ha la meglio su Pechino nel 2030 il Palacongressi ospiterà il summit mondiale sulla geomorfologia

Rimini sarà sede nel 2030 della dodicesima International Conference on Geomorphology, organizzata dall'Italian Exhibition Group. La conferenza si terrà dal 15 al 19 luglio presso il Palacongressi, un centro congressi della città. La decisione è stata comunicata recentemente, e l’evento vedrà la partecipazione di esperti internazionali nel campo della geomorfologia. La scelta di Rimini ha battuto altre candidature, tra cui quella di Pechino.

Italian Exhibition Group annuncia che si svolgerà al Palacongressi di Rimini, dal 15 al 19 luglio 2030, la 12esima International Conference on Geomorphology (ICG2030). L’appuntamento ha cadenza quadriennale e nel 2026 s’è tenuto a Christchurch, in Nuova Zelanda. Il successo della candidatura.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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