Nel 2027 il Piemonte ospiterà un importante convegno internazionale dedicato al castagno, attirando esperti provenienti da tutto il mondo. Un vivaio di dimensioni modeste situato in una zona montana ha raggiunto una posizione di rilievo nel settore, grazie a tecniche di propagazione innovative. Durante l’evento, si discuterà delle metodologie di coltivazione e delle ricerche in corso, con particolare attenzione agli studi condotti dagli specialisti americani presenti in regione.

? Punti chiave Come ha fatto un piccolo vivaio montano a diventare un leader mondiale?. Quali tecniche di propagazione studiano gli esperti americani in Piemonte?. Perché la biodiversità del Castanetum è fondamentale per il mercato globale?. Chi sono i protagonisti che trasformeranno la ricerca in pratiche agricole?.? In Breve Centro di Chiusa di Pesio fondato nel 2003 da Regione, Università e Comunità montane.. Il Castanetum conserva attualmente 150 specie di Castanea per la ricerca scientifica.. L'assessore Gallo sottolinea il valore del centro nato ufficialmente con legge nel 2009.. Delegazione statunitense in visita tecnica a Chiusa di Pesio la prossima settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castagno: il Piemonte ospiterà il grande convegno mondiale nel 2027

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