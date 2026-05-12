Rimini celebra il Maggio Europeo 2026 | Castel Sismondo si illumina con i colori Ue

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini si prepara a partecipare al Maggio Europeo 2026 con una serie di eventi nelle giornate di mercoledì 13 maggio. In questa occasione, Castel Sismondo verrà illuminato con i colori dell’Unione Europea, segnando il momento clou delle celebrazioni in città. La manifestazione coinvolge diverse iniziative pubbliche e culturali che si svolgeranno nel centro storico e in altre aree della città.

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Tutto è pronto per la giornata di mercoledì, 13 maggio, quando Rimini vivrà gli appuntamenti centrali della sua partecipazione al Maggio Europeo 2026. Iniziative già annunciate la scorsa settimana, che si inseriscono nel programma "L'Europa in Romagna”, circa 100 eventi distribuiti in tutta la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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