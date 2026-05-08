Rimini celebra l’Europa | luci a Castel Sismondo e giovani al Galli
A Rimini, l'Europa viene celebrata con luci a Castel Sismondo e con un evento dedicato ai giovani al Teatro Galli. In occasione di questa iniziativa, 64 giovani rappresentanti delle decisioni politiche locali sono coinvolti in un momento di confronto. Dopo il dibattito parlamentare, si attendono sviluppi riguardo alle attività future del Teatro Galli, che potrebbe ospitare nuovi eventi o iniziative legate al progetto europeo.
? Punti chiave Come influenzeranno i 64 giovani rappresentanti le decisioni politiche locali?. Cosa accadrà al Teatro Galli dopo il dibattito parlamentare?. Dove si svolgeranno le altre 100 iniziative della rete romagnola?. Perché la celebrazione di Castel Sismondo coinvolge così tanti comuni?.? In Breve 9 maggio Castel Sismondo si illumina per la Dichiarazione Schuman del 1950.. 13 maggio 32 consiglieri bambini e 32 studenti partecipano al Consiglio comunale.. 100 iniziative Europe Direct Romagna coinvolgono vari comuni tra cui Cattolica.. Spettacolo teatrale al Teatro Galli dalle 10:30 alle 12:00 del 13 maggio.. Domani, 9 maggio, Castel Sismondo si illuminerà con i colori dell’Unione Europea per celebrare la Festa dell’Europa, segnando l’inizio di una serie di eventi che coinvolgeranno l’intera area romagnola.🔗 Leggi su Ameve.eu
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