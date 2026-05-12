La polizia ha catturato in un appartamento turistico un uomo ricercato con un avviso di arresto internazionale, noto come Red Notice. L’indagine ha portato all’arresto dopo settimane di ricerche. Il sospettato è considerato responsabile di diversi crimini violenti commessi in vari paesi europei. La sua fuga si è protratta per mesi prima del fermo, che ha concluso un lungo percorso di investigazioni.

? Punti chiave Come ha fatto la polizia a scovarlo in un appartamento turistico?. Quali crimini violenti ha commesso il ricercato in Europa?. Come pensava di sfuggire alla giustizia dopo l'arresto?. Perché il fuggitivo si trovava proprio in una località della Riviera?.? In Breve Indagini durate due mesi coordinate dal vice questore Marco Masia.. Omicidio a Vienna nel Natale 2018 con 7 colpi alla testa.. Fuggitivo cercava di cambiare volto con intervento chirurgico in appartamento russo.. Mandato europeo emesso dall'Austria per crimini commessi tra Austria e Montenegro.. La squadra mobile della Polizia di Rimini ha catturato un cittadino montenegrino di 33 anni, Mili Bajramovic, mentre si nascondeva in un appartamento turistico della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, catturato il killer internazionale: fuggiva con la Red Notice

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