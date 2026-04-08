Dopo alcune ore di ricerche, è stato arrestato Elia Del Grande, un uomo di 50 anni, noto per aver ucciso la propria famiglia nel 1998. L'uomo era scappato durante le festività pasquali, ma è stato catturato nelle ultime ore. Durante l'operazione, un carabiniere è rimasto ferito. La sua fuga aveva attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno messo in atto un blitz per il suo fermo.

Chi è Elia Del Grande e perché era in fuga?. È finita dopo poche ore di caccia la nuova fuga di Elia Del Grande, il 50enne noto per aver sterminato la propria famiglia nel 1998. L’uomo si era allontanato il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava scontando una misura di sicurezza legata alla sua pericolosità sociale. Non si trattava del primo episodio: già lo scorso ottobre era riuscito a far perdere le proprie tracce. Un precedente che aveva fatto scattare immediatamente un’allerta massima tra le forze dell’ordine. Come è stato arrestato Elia Del Grande a Varese?. La cattura è avvenuta a Varano Borghi, in provincia di Varese, non lontano da Cadrezzate, il paese d’origine dell’uomo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Preso Elia Del Grande dopo la fuga di Pasqua: catturato il killer della “strage dei fornai”, ferito un carabiniere

Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di PasquaÈ stato rintracciato, dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Elia Del Grande, detenuto per aver sterminato la sua famiglia nel 1998 ed evaso...

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"Spero sia preso in fragranza" accorato declama il sindaco di Cadrezzate in un' intervista andata in onda su LA7, a proposito della seconda fuga dal carcere di Elia Del Grande, colpevole di aver sterminato la propria famiglia a fucilate. - facebook.com facebook