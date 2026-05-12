Rigore Rensch Britschgi Parma Roma Dino Tommasi a Open VAR conferma | Il difensore lo abbraccia il penalty è evidente!

Nel match tra Parma e Roma, terminato con una vittoria giallorossa per 3-2, il momento che ha acceso maggiori polemiche riguarda un rigore assegnato ai romani. Dino Tommasi, intervenuto a Open, ha confermato attraverso l'uso del VAR che il fallo commesso sul giocatore dei giallorossi era evidente, sottolineando che il difensore avversario lo aveva abbracciato. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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