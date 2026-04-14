Open VAR Dino Tommasi fa chiarezza | Bonny Nico Paz rigore sbagliato in Como-Inter! Decisioni giuste in Parma Napoli e Atalanta su Buongiorno e Gatti

Dino Tommasi ha spiegato alcuni episodi chiave della 32ª giornata di Serie A, chiarendo le decisioni prese dal VAR durante le partite. Ha commentato il rigore sbagliato da Bonny Nico Paz in Como-Inter e ha confermato che le decisioni relative a Buongiorno e Gatti in Parma Napoli e Atalanta sono state corrette. La giornata si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Lazio, grazie a un gol di Gosens.

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