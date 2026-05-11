Polemiche post Parma-Roma | contatto Rensch-Britschgi era rigore?

Dopo la partita tra Parma e Roma, sono emerse discussioni riguardo a un contatto tra Rensch e Britschgi avvenuto nell’area parmense. La partita, giocata allo Stadio Ennio Tardini, ha visto la squadra ospite controllare il primo tempo, ma senza sfruttare pienamente le occasioni. Nel secondo tempo, la Roma è riuscita a recuperare e a ribaltare il risultato, anche se le decisioni arbitrali sul possibile rigore sono state al centro delle polemiche.

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