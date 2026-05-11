Polemiche post Parma-Roma | contatto Rensch-Britschgi era rigore?
Dopo la partita tra Parma e Roma, sono emerse discussioni riguardo a un contatto tra Rensch e Britschgi avvenuto nell’area parmense. La partita, giocata allo Stadio Ennio Tardini, ha visto la squadra ospite controllare il primo tempo, ma senza sfruttare pienamente le occasioni. Nel secondo tempo, la Roma è riuscita a recuperare e a ribaltare il risultato, anche se le decisioni arbitrali sul possibile rigore sono state al centro delle polemiche.
Allo Stadio Ennio Tardini, contro un Parma battagliero più che mai, Roma disattenta ma caparbia sciupa un primo tempo di assoluto controllo, ma riesce a recuperare e ribaltare il risultato proprio quando i sogni Champions sembravano ormai svanire. Accanto alla follia di partite del genere, in Italia, è difficile che non ci sia spazio per polemiche arbitrali, che anche in questo caso non sono mancate. Il caso più eclatante e decisivo riguarda ovviamente il contatto fra Rensch e Britschgi che ha permesso a Malen di regalare i tre punti ai giallorossi dal dischetto. Il contatto e l’interpretazione di Chiffi. Minuto 96, Dybala crossa disperatamente verso il secondo palo, trovando l’inserimento di Rensch, che cade a terra dopo una sbracciata con Britschgi.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Notizie correlate
Leggi anche: Braccio Mancini su gol Rensch, fallo di Britschgi e rigore: caos nel finale di Parma-Roma
Leggi anche: Parma-Roma, le pagelle: Rensch 8, l'eroe che non ti aspetti. Britschgi 4, un disastro in pochi minuti
Argomenti più discussi: Dybala resta alla Roma? Paulo 'preoccupato' su futuro dopo Parma-Roma; Parma-Roma 2-3, le pagelle: Dybala incanta, Malen punisce (7,5). Rensch eroe per caso (8), Gasp azzecca i cambi (6,5); Braccio Mancini su gol Rensch, fallo di Britschgi e rigore: caos nel finale di Parma-Roma; Serie A, Parma – Roma: pronostico e probabili formazioni.
Servizio di Giorgio Volpato LA ROMA SOFFRE MA BATTE IL PARMA La Roma passa al Tardini e tieni più viva che mai la possibilità di arrivare a quel quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions. Ha vinto..si, ma tra le polemiche…..ovviam facebook
? Carlos #Cuesta, in conferenza stampa post #ParmaRoma, si è dichiarato rammaricato dal risultato della partita. Secondo il tecnico non esistono polemiche anche se, sempre secondo il mister, c'è un fallo che sposta la dinamica della partita. #ASRoma x.com
Parma-Roma, polemiche per il rigore di Malen. Cuesta: Meritiamo rispettoE' stata una partita da cardiopalma quella andata in scena domenica sera al Tardini tra Parma e Roma e finita 3-2 per i giallorossi. Decisivo il rigore ... lapresse.it