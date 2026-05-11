Polemiche post Parma-Roma | contatto Rensch-Britschgi era rigore?

Da sololaroma.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Parma e Roma, sono emerse discussioni riguardo a un contatto tra Rensch e Britschgi avvenuto nell’area parmense. La partita, giocata allo Stadio Ennio Tardini, ha visto la squadra ospite controllare il primo tempo, ma senza sfruttare pienamente le occasioni. Nel secondo tempo, la Roma è riuscita a recuperare e a ribaltare il risultato, anche se le decisioni arbitrali sul possibile rigore sono state al centro delle polemiche.

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Allo Stadio Ennio Tardini, contro un Parma battagliero più che mai, Roma disattenta ma caparbia sciupa un primo tempo di assoluto controllo, ma riesce a recuperare e ribaltare il risultato proprio quando i sogni Champions sembravano ormai svanire. Accanto alla follia di partite del genere, in Italia, è difficile che non ci sia spazio per polemiche arbitrali, che anche in questo caso non sono mancate. Il caso più eclatante e decisivo riguarda ovviamente il contatto fra Rensch e Britschgi che ha permesso a Malen di regalare i tre punti ai giallorossi dal dischetto. Il contatto e l’interpretazione di Chiffi. Minuto 96, Dybala crossa disperatamente verso il secondo palo, trovando l’inserimento di Rensch, che cade a terra dopo una sbracciata con Britschgi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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