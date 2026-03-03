Le tre assoluzioni per l' omicidio di Aldo Naro slitta il deposito delle motivazioni della sentenza

Il 24 novembre sono stati assolti tre buttafuori coinvolti nell'omicidio di Aldo Naro, un giovane medico morto durante una rissa nella discoteca Goa allo Zen nel febbraio 2015. Il deposito delle motivazioni della sentenza è stato posticipato, lasciando in sospeso i dettagli ufficiali sulla decisione giudiziaria. La vicenda rimane al centro dell’attenzione senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Slitta il deposito delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 24 novembre, sono stati assolti tre buttafuori della discoteca Goa, allo Zen, dall'accusa di aver ucciso Aldo Naro, il giovane medico morto al culmine di una rissa nel locale, a febbraio del 2015. I giudici della Corte.

