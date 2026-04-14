A tre mesi dalla sentenza relativa al cosiddetto Pandoro-Gate, l'imprenditrice è stata ufficialmente prosciolta dall'accusa. La decisione si baserebbe sul fatto che non si può parlare di “minorata difesa” e che i follower non devono essere considerati seguaci di un santone. La sentenza mette fine a un procedimento giudiziario che aveva attirato molta attenzione sui social e nei media.

In parole più semplici, i milioni di persone che seguono Ferragni sui social sono in grado di capire da soli se i consigli dell’influencer siano corretti o ingannevoli. Gli utenti social, pur seguendo l’influencer, non possono rimanere condizionati a tal punto da sbagliare scelte e acquisti. Da questo punto di vista l’accusa verso Chiara Ferragni è stata considerata «infondata» perché non c’è il supporto di prove concrete a dimostrazione di ogni singolo caso. La “minorata difesa” - che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia - è dunque caduta, decretando la fine del processo. Il rapporto quasi fideistico tra influencer e consumatore era uno degli elementi che, secondo i pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli, reggevano l’aggravante della «minorata difesa».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta, le motivazioni della sentenza: «Non si può parlare di “minorata difesa”, i follower non sono i seguaci di un santone»

"Messaggi ingannevoli, ma i follower non sono seguaci di un santone": ecco perché Chiara Ferragni è stata proscioltaSe fosse stata ritenuta fondata la “tesi di sussistenza dell'aggravante” il giudice “avrebbe assunto” la decisione “di responsabilità”.

Pandoro gate, Chiara Ferragni prosciolta nonostante “pubblicità ingannevole ed espressioni ambigue”: svelate le motivazioni della sentenzaChiara Ferragni ha usato, nelle sue campagne pubblicitarie, “espressioni talvolta solo ambigue, altre più esplicative di un rapporto causale tra...

Chiara Ferragni in Tribunale a Milano nel giorno della sentenza sul Pandorogate

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Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta Le motivazioni della sentenza Ferragni “assolta” No: ecco perché il giudice non ha potuto condannarla per truffa, nonostante la p... - facebook.com facebook

Chiara Ferragni e il caso pandoro-gate: ecco perché l’influencer è stata prosciolta x.com