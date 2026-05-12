Rigenerazione urbana in città sopralluogo di Battaglia e Brunetti nei rioni Guarna e Caridi
Gli interventi di riqualificazione nei rioni Guarna e Caridi, situati nella zona Sud della città, sono oggetto di un sopralluogo condotto da rappresentanti dell’amministrazione comunale. Questi lavori fanno parte di un programma di recupero urbano che mira a migliorare gli spazi pubblici e a riqualificare le aree periferiche. La presenza dei rappresentanti istituzionali questa mattina ha evidenziato lo stato di avanzamento degli interventi e i primi risultati ottenuti.
Proseguono gli interventi di riqualificazione nei rioni Guarna e Caridi, nella zona Sud della città, dove l’Amministrazione comunale sta portando avanti un vasto programma di recupero urbano e restituzione di spazi pubblici alla collettività.Dopo il completamento delle attività nel rione Caridi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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