La Regione Toscana ha effettuato un sopralluogo istituzionale nelle zone interessate dai lavori di rigenerazione urbana nel bacino pisano, interventi finanziati con oltre 23 milioni di euro dal PNRR. Le autorità hanno visitato i cantieri per verificare lo stato di avanzamento delle opere e monitorare l’utilizzo delle risorse pubbliche impegnate nei progetti di riqualificazione.

CASCINA – Prosegue l’attività di monitoraggio della Regione Toscana sui cantieri infrastrutturali finanziati dal PNRR. L’assessora al Diritto alla casa, Alessandra Nardini, e l’assessore all’Urbanistica, Filippo Boni, hanno condotto un sopralluogo istituzionale nel Comune di Cascina per verificare lo stato di avanzamento del Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare ( PINQUA ). Il piano d’area, denominato “C.A.S.C.I.N.A.” e gestito dall’amministrazione comunale in veste di soggetto attuatore, assorbe un investimento di oltre 23,2 milioni di euro. Il progetto, che estende la sua valenza anche ai territori di Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme, è focalizzato sullo sviluppo di nuove forme di welfare per l’autonomia abitativa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Oltre 23 milioni per la rigenerazione urbana del bacino pisano: il sopralluogo istituzionale sulle nuove opere

