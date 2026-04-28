Case Erp e rigenerazione urbana | I cantieri procedono nei tempi

I lavori relativi agli alloggi di via Vecchia del Piano, alla scuola elementare di Madonnetta, alla casa Cecchino e al parcheggio di via Carso stanno proseguendo secondo il calendario stabilito. Le varie opere di rigenerazione urbana e case Erp in corso di realizzazione stanno rispettando le scadenze previste. Le conclusioni dei cantieri sono attese nei tempi stabiliti senza variazioni rispetto al cronoprogramma.

Dagli alloggi di via Vecchia del Piano e alla scuola elementare di Madonnetta, passando per la casa Cecchino e il parcheggio di via Carso. Un sopralluogo fra i vari interventi in corso a Santo Stefano Magra quello svolto ieri mattina dall’assessore regionale alle politiche abitative e all’edilizia Marco Scajola. In fase di completamento in via Vecchia del Piano un’importante lavoro di efficientamento energetico e miglioramento strutturale di un edificio di edilizia residenziale pubblica, che sta interessando la riqualificazione di 12 gli alloggi, per uno stanziamento di 3,9 milioni di euro. Un edificio che presentava diverse criticità, a partire da quelle di natura antisismica, che presto tornerà ad essere abitato dai legittimi assegnatari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case Erp e rigenerazione urbana: "I cantieri procedono nei tempi" Notizie correlate Casula rettore: rigenerazione urbana e case a un euroIl Consiglio di Amministrazione dell’Università Dante Alighieri ha fissato per la prossima settimana la seduta decisiva per l’elezione del nuovo... Simboli della rigenerazione urbana. I maxi cantieri sono al rush finaleAler sta consolidando la sua presenza a Monza con due interventi destinati a lasciare il segno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piano straordinario di riqualificazione ERP, 28 milioni per 2500 alloggi. Inaugurati i primi cantieri; Rigenerazione urbana e politiche abitative si fondono: a Pignone saranno realizzati nuovi alloggi ERP; Case popolari, al via i progetti di riqualificazione a Tempio, Santa Teresa e Aggius; Bastogi tra l'attesa della manutenzione e le possibili demolizioni: Gualtieri apra un tavolo di confronto. Un milione e mezzo per le case ErpUn milione e 300mila euro come fondamentale boccata d’ossigeno che consentirà al Comune di realizzare le otto case popolari previste in via Bugneta all’Africa. La lieta notizia del maxi finanziamento ... lanazione.it Case Erp, caccia agli spazi vuotiVerifica a tappeto del Comune di Calenzano sugli alloggi Erp del territorio per individuare la presenza di situazioni di sottoutilizzo degli alloggi oppure, all’estremo opposto, di sovraffollamento. I ... lanazione.it È corsa contro il tempo per le domande di accesso alle case popolari a Napoli. L’avviso pubblico per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 2026 ha registrato un forte interesse da parte dei cittadini, segno evidente di un bisogno abitativo sempre più diffuso in - facebook.com facebook