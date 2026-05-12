Rigenerazione urbana C’è un’assemblea pubblica

Il Comitato civico ’Orbetello Bene Comune’ ha convocato un’assemblea pubblica giovedì alle 16.30, che si terrà nel Park Hotel Residence. L’incontro sarà dedicato alla discussione della rigenerazione urbana, con un focus particolare su aree come i parchi, la Fortezza e l’Idroscalo. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un confronto sulle proposte di miglioramento di queste zone della città.

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