Rigenerazione urbana C’è un’assemblea pubblica
Il Comitato civico ’Orbetello Bene Comune’ ha convocato un’assemblea pubblica giovedì alle 16.30, che si terrà nel Park Hotel Residence. L’incontro sarà dedicato alla discussione della rigenerazione urbana, con un focus particolare su aree come i parchi, la Fortezza e l’Idroscalo. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un confronto sulle proposte di miglioramento di queste zone della città.
Il Comitato civico ’Orbetello Bene Comune’ ha organizzato per giovedì alle 16.30 nel Park Hotel Residence un’assemblea pubblica per parlare di rigenerazione urbana, soffermandosi in particolar modo su parchi, Fortezza e Idroscalo. Dopo mesi di elaborazione e confronto, il Comitato si prepara a presentare la propria visione per quella che viene considerata la parte più strategica del capoluogo: l’area di collegamento tra il centro storico e il quartiere di Neghelli. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità un grande spazio urbano, storico e ambientale, capace di garantire qualità della vita, benessere e fruibilità pubblica, destinato a diventare uno dei luoghi più vissuti e visitati di Orbetello.🔗 Leggi su Lanazione.it
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