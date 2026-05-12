Rifugio Logarghena | riparte il turismo a Filattiera con nuovi sentieri
Il rifugio Logarghena a Filattiera riapre al pubblico, introducendo nuovi sentieri per escursionisti e appassionati di montagna. La gestione del parco cambia con l’arrivo di una nuova commissaria, che si occuperà delle attività e della tutela del territorio. Il rifugio è stato intitolato a Massimiliano Zani, figura riconosciuta per il suo contributo alla comunità locale e alla promozione del turismo.
? Domande chiave Come cambierà la gestione del Parco con la nuova commissaria?. Perché il rifugio è stato intitolato a Massimiliano Zani?. Quali nuovi interventi interesseranno le praterie dopo i sentieri?. Come influirà questo progetto sul rischio di spopolamento locale?.? In Breve Investimento di 108mila euro tramite il Psr Toscana per rifugio e sentieri.. Intitolazione della struttura alla memoria dell'escursionista Massimiliano Zani.. Passaggio di guida dell'Ente da Fausto Giovanelli a Lucia Baracchini.. Nuovi fondi Fesr Toscana destinati alla cura delle praterie circostanti.. Il rifugio di Logarghena è stato ufficialmente inaugurato nei giorni scorsi nel cuore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, segnando la conclusione di un importante progetto di riqualificazione per l’area di Filattiera.🔗 Leggi su Ameve.eu
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