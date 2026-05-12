Rifugio Logarghena | riparte il turismo a Filattiera con nuovi sentieri

Il rifugio Logarghena a Filattiera riapre al pubblico, introducendo nuovi sentieri per escursionisti e appassionati di montagna. La gestione del parco cambia con l’arrivo di una nuova commissaria, che si occuperà delle attività e della tutela del territorio. Il rifugio è stato intitolato a Massimiliano Zani, figura riconosciuta per il suo contributo alla comunità locale e alla promozione del turismo.

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