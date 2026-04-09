Il governo australiano ha creato una task force incaricata di valutare la sostenibilità del National Disability Insurance Scheme (NDIS). Questa iniziativa arriva in vista del bilancio di maggio, con l’obiettivo di individuare possibili riduzioni di spesa. La decisione si inserisce in un quadro di attenzione alle risorse destinate al programma, che conta circa 52 miliardi di dollari australiani. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle misure da adottare.

Il governo australiano ha attivato una task force dedicata alla sostenibilità del National Disability Insurance Scheme (NDIS) per individuare tagli alla spesa in vista del bilancio di maggio. L'iniziativa, coordinata dal dipartimento della salute, mira a ridurre l'incremento dei costi annuali tra il 5% e il 6%. L'operazione è stata avviata dopo un incontro avvenuto il 30 gennaio tra il primo ministro Anthony Albanese, i capi dei governi statali e Mark Butler, ministro della salute. Questo gruppo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia: piano segreto per frenare i 52 miliardi del NDIS

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