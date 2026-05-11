La circolare del ministero della Salute sull' hantavirus per regioni e uffici di frontiera
Il ministero della Salute ha confermato che il livello di allerta per l'hantavirus in Italia rimane basso. Recentemente, è stata predisposta una circolare indirizzata alle varie regioni e agli uffici di frontiera del paese. La comunicazione ufficiale evidenzia che le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, senza segnalare casi di particolare gravità o allarmi specifici. La circolare dovrebbe fornire indicazioni operative per le eventuali attività di sorveglianza e prevenzione.
Il livello di allerta per l'hantavirus in Italia resta "basso". Lo conferma il ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per regioni e uffici di frontiera. Il documento dovrebbe essere diramato oggi, lunedì 11 maggio, e servirà per fare un quadro sulla situazione e.🔗 Leggi su Today.it
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L'allerta rispetto al rischio legato all'Hantavirus resta basso. A confermarlo è il Ministero della Salute che sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, sulla base delle indicazio x.com
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