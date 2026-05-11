La circolare del ministero della Salute sull' hantavirus per regioni e uffici di frontiera

Il ministero della Salute ha confermato che il livello di allerta per l'hantavirus in Italia rimane basso. Recentemente, è stata predisposta una circolare indirizzata alle varie regioni e agli uffici di frontiera del paese. La comunicazione ufficiale evidenzia che le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, senza segnalare casi di particolare gravità o allarmi specifici. La circolare dovrebbe fornire indicazioni operative per le eventuali attività di sorveglianza e prevenzione.

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Il livello di allerta per l'hantavirus in Italia resta "basso". Lo conferma il ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per regioni e uffici di frontiera. Il documento dovrebbe essere diramato oggi, lunedì 11 maggio, e servirà per fare un quadro sulla situazione e.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, Ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontieraTempo di lettura: < 1 minuto “A bordo della nave non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana”. Argomenti più discussi: Hantavirus: rischio resta basso, in arrivo circolare Ministero della Salute; Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; Hantavirus, oggi la circolare per l'Italia: dal tracciamento all'isolamento solo per i contatti stretti. Tampone negativo per il...; Fondo IPCEI - Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo. L'allerta rispetto al rischio legato all'Hantavirus resta basso. A confermarlo è il Ministero della Salute che sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, sulla base delle indicazio x.com Angelini Pharma acquisisce l’americana Catalyst per 4,1 miliardi di dollari (è la seconda acquisizione simile Italia-USA nel pharma: settimana scorsa Chiesi ha fatto un’offerta per KalVista da 1,9 miliardi) reddit