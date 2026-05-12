Il governo ha avviato un confronto con le opposizioni sulla riforma elettorale, coinvolgendo i rappresentanti di partiti come il PD e il Movimento 5 Stelle. La discussione si concentra sulle modifiche ai collegi uninominali e sulle due proposte tecniche avanzate da Forza Italia e dalla Lega. La volontà è di trovare un accordo che garantisca stabilità politica, ma ancora non sono state definite le modalità precise di modifica del sistema elettorale.

? Punti chiave Come cambierà il sistema dei collegi uninominali con la nuova proposta?. Quali sono le due soluzioni tecniche proposte da Forza Italia e Lega?. Perché il premio di maggioranza potrebbe influenzare l'elezione del Presidente?. Chi sono i leader che decideranno il destino del voto segreto?.? In Breve Tajani, Salvini e Lupi hanno partecipato al vertice di Palazzo Chigi.. Il premio di maggioranza potrebbe assegnare fino a 230 seggi su 400.. Forza Italia propone premio fisso al 55%, Lega chiede 60 deputati.. Schlein contesta il sistema proporzionale con premio sopra il 40% dei voti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma elettorale: Meloni apre il tavolo con PD e M5S per la stabilità

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