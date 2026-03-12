Gli esponenti del M5S sono “tecnicamente d’accordo con la riforma della giustizia“, ma “non accettano” che sia stata fatta da Meloni e dal centrodestra. A dirlo è l’ex ministro Danilo Toninelli, uno degli esponenti più in vista del partito nella passata legislatura. Dichiarazioni che di certo non faranno piacere al leader M5S Giuseppe Conte, schierato per il No al referendum. Toninelli comunque non ha ancora deciso cosa votare, anche perché quella di Meloni è una “riformetta” che ha “alla base una lotta tra poteri”. Riforma Giustizia, Toninelli: M5S "tecnicamente d'accordo" "Non accettano che l’abbia fatta Meloni" Referendum, come... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, Toninelli imbarazza Conte: "M5S d'accordo con la riforma ma non accettano sia di Meloni"

