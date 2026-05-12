Rifiuti bruciati nel piazzale dell' impresa la Cassazione boccia la condanna | nuovo processo per il titolare

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare parzialmente la condanna di un imprenditore di 73 anni coinvolto in un procedimento legato alla combustione illecita di rifiuti. La vicenda riguarda un episodio in cui rifiuti sono stati bruciati in un piazzale di un'azienda. La decisione apre la strada a un nuovo procedimento giudiziario contro il titolare dell'impresa.

La corte di cassazione ha annullato parzialmente la condanna di un imprenditore 73enne di Racalmuto per reati ambientali legati alla combustione illecita di rifiuti. La sentenza della corte d'appello di Palermo che aveva confermato tre anni e quattro mesi di reclusione è stata bocciata per vizi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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