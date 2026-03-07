Rifiuti di Fisciano abbandonati a Pellezzano | scattano controlli e multe

A Pellezzano sono stati avviati controlli per contrastare l’abbandono di rifiuti provenienti da Fisciano. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche e sono state applicate sanzioni ai responsabili. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia volta a fermare comportamenti incivili che coinvolgono diverse zone. La situazione ha portato a un aumento delle attività di controllo sul territorio.

A Pellezzano continuano, senza sosta, i controlli per frenare l'onda lunga dell'inciviltà diffusa, che in questo caso travalica anche i confini territoriali.Il personale del Comando Provinciale di AISA Salerno (che collabora con il Comune tramite un consolidato Protocollo di Intesa), con il.