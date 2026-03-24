Rifiuti abbandonati a Empoli scattano controlli e multe

Sacchi neri abbandonati in strada, rifiuti ingombranti ammassati nei parcheggi, buste della spazzatura appoggiate alle campane del vetro. Il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti ad Empoli non accenna a diminuire e continua a interessare l'intero territorio comunale. A fotografare la situazione è il report mensile di febbraio 2026 redatto dagli ispettori ambientali di Plures Alia, che operano in sinergia con la Polizia Municipale e il Servizio Ambientale del Comune. Nel corso del mese gli ispettori hanno effettuato 176 controlli e ispezionato 391 sacchi di rifiuti. Sono state elevate 7 sanzioni per un totale di 920 euro.... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Rifiuti di Fisciano abbandonati a Pellezzano: scattano controlli e multeA Pellezzano continuano, senza sosta, i controlli per frenare l’onda lunga dell’inciviltà diffusa, che in questo caso travalica anche i confini...

Leggi anche: Rifiuti abbandonati: controlli e raffica di multe

Una raccolta di contenuti su Rifiuti abbandonati

Argomenti discussi: Rifiuti abbandonati: Dieci telecamere mobili per aumentare i controlli.

Sos abbandono rifiuti. A novembre 135 ’blitz’EMPOLIL’abbandono dei rifiuti continua ad essere un problema di non poco conto su tutto il territorio comunale, dove proseguono comunque incessante il lavoro degli Ispettori ambientali di Plures Alia, ... lanazione.it

Il 2025 degli ispettori Plures Alia: +15% di controlli sui rifiuti, calano dell'11% le sanzioniSi rafforza nel 2025 la presenza degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio dell’Ato Toscana Centro. Nei 39 Comuni in cui il servizio è ... gonews.it