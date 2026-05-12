Thiago Ávila è tornato in Italia dopo aver trascorso un periodo in carcere, durante il quale ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo riguardo al sequestro, mentre si indaga anche sulle modalità di gestione delle comunicazioni familiari durante l’isolamento forzato. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

? Domande chiave Come sono state gestite le comunicazioni familiari durante l'isolamento forzato?. Perché la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul sequestro?. Quali prove presenterà l'attivista davanti alle corti internazionali?. Cosa è successo realmente durante l'arrembaggio della nave in acque internazionali?.? In Breve Madre di Thiago Ávila deceduta in Brasile il 6 maggio durante la detenzione.. Procura di Roma apre fascicolo per sequestro di persona coinvolgendo cittadini italiani.. Detenzione di Thiago Ávila e Saif Abu Keshek iniziata il 3 maggio ad Ashkelon.. L'attivista ha subito due svenimenti causati dalle percosse subite in carcere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rientro di Thiago Ávila: “In carcere mi hanno minacciato di morte

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