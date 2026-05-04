Thiago Ávila, attualmente detenuto in un carcere israeliano, ha scritto una lettera a sua figlia, esprimendo dispiacere per l’assenza e parlando di un desiderio di un mondo migliore. La comunicazione è stata fatta tramite il suo avvocato, che ha reso pubblica la missiva. La lettera inizia con un messaggio di scuse e affetto rivolto alla figlia, sottolineando il suo sentimento di lontananza e il suo pensiero costante.

“Cara Teresa, mi dispiace di non essere a casa con te in questo momento”. Inizia così la lettera che Thiago Ávila ha dettato al suo avvocato dal carcere israeliano dove si trova prigioniero. La destinataria è la sua bimba, Teresa. Thiago è uno dei volti più noti della Global Sumud Flotilla e insieme al palestinese con cittadinanza spagnola, Saif Abukeshek, si trova dietro le sbarre in Israele dopo l’abbordaggio della Marina di Tel Aviv in acque internazionali a poca distanza da Creta. Per loro il giudice ha disposto la detenzione in carcere almeno fino a martedì. I due – da giorni in sciopero della fame – rischiano molto, come ha scritto l’inviato del Fatto a bordo della Flotilla Alessandro Mantovani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Thiago Ávila scrive alla figlia dal carcere israeliano: “Mi dispiace non essere a casa, ma vogliamo un mondo migliore”

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