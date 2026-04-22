Ha ferito all' addome pure l' amico riberese di Gabriele | 16enne accusato anche di tentato omicidio
Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un giovane di 25 anni in una notte a Pavia. Oltre all’omicidio, il minorenne è accusato di aver ferito anche l’amico della vittima, colpito all’addome. La vicenda si è complicata ulteriormente con le nuove accuse, che includono anche il tentato omicidio. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.
Si aggrava il quadro accusatorio nei confronti del sedicenne egiziano fermato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Gli inquirenti contestano ora anche il reato di tentato omicidio per il ferimento di uno dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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