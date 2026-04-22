Ha ferito all' addome pure l' amico riberese di Gabriele | 16enne accusato anche di tentato omicidio

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un giovane di 25 anni in una notte a Pavia. Oltre all’omicidio, il minorenne è accusato di aver ferito anche l’amico della vittima, colpito all’addome. La vicenda si è complicata ulteriormente con le nuove accuse, che includono anche il tentato omicidio. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.