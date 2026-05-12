Ricostruzione chiesa di San Possidonio quasi pronto il progetto esecutivo

L’Ufficio Patrimonio della Diocesi di Carpi ha aggiornato sulla ripresa dei lavori per la ricostruzione della chiesa di San Possidonio. Attualmente, si sta completando la fase finale del progetto esecutivo, che dovrebbe essere pronto a breve. La chiesa parrocchiale, danneggiata da eventi passati, sta proseguendo nel suo percorso di ricostruzione con l’obiettivo di ripristinare la struttura.

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