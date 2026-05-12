Ricostruzione chiesa di San Possidonio quasi pronto il progetto esecutivo

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio Patrimonio della Diocesi di Carpi ha aggiornato sulla ripresa dei lavori per la ricostruzione della chiesa di San Possidonio. Attualmente, si sta completando la fase finale del progetto esecutivo, che dovrebbe essere pronto a breve. La chiesa parrocchiale, danneggiata da eventi passati, sta proseguendo nel suo percorso di ricostruzione con l’obiettivo di ripristinare la struttura.

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A che punto è la ricostruzione della chiesa parrocchiale di San Possidonio? A fare il punto è l’Ufficio Patrimonio della Diocesi di Carpi.La Diocesi - si legge in una nota - "comprende l’attesa della comunità locale e condivide pienamente il desiderio di restituire quanto prima al paese il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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