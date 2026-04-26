San Possidonio chiesa ferma da 14 anni | la rabbia della sindaca

A San Possidonio, la chiesa locale è chiusa da quattordici anni a causa dei danni provocati dal terremoto del 2012. Nonostante i lavori di messa in sicurezza siano stati più volte annunciati, l’edificio rimane inaccessibile ai fedeli e alla comunità. La sindaca del paese ha espresso preoccupazione per la lunga chiusura, che ha coinvolto aspetti religiosi, sociali e culturali del territorio.

? Cosa sapere La chiesa di San Possidonio resta inagibile da quattordici anni dopo il terremoto 2012.. La sindaca Morselli contesta l'assenza di un progetto esecutivo e di un cronoprogramma certo.. La sindaca Veronica Morselli ha espresso un forte disappunto a San Possidonio riguardo alla paralisi che avvolge la chiesa dedicata a San Possidonio Vescovo, rimasta inagibile per quattordici anni a causa dei danni strutturali provocati dal terremoto dell’Emilia nel 2012. L’amministrazione locale, sostenuta dall’intera giunta, ha manifestato una crescente esasperazione per l’assenza di progressi concreti in un luogo che rappresenta il fulcro sociale e religioso del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Possidonio, chiesa ferma da 14 anni: la rabbia della sindaca Notizie correlate San Possidonio piange il piccolo Hao. Fiori bianchi sul luogo della tragedia. Psicologa e sindaca tra i compagniSan Possidonio (Modena), 2 febbraio 2026 – Tutta San Possidonio in lutto per la giovane vita spezzata nel tragico incidente di sabato pomeriggio; la... Celle di San Vito, il Comune meno popoloso della Puglia “senza medico di base”: la rabbia della sindaca Nei confronti dell'Asl FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Chiesa ancora inagibile: Lavori attesi da 14 anniSan Possidonio, la sindaca Morselli sbotta: Serve un cambio di passo. L’edificio aveva subito gravi danni in seguito al terremoto del 2012. ilrestodelcarlino.it San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'La Provincia: L’Amministrazione comunale chiede chiarezza e tempi certi sulla ricostruzione: Mai visto il progetto, la comunità merita rispetto ... lapressa.it