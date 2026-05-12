Nella giornata di oggi, presso la Questura di Campobasso, sono stati ascoltati cinque persone nell’ambito delle indagini sul caso di Pietracatella. La Questura ha comunicato che gli interrogatori sono stati condotti dalla Squadra Mobile, senza fornire dettagli sui nomi o sui ruoli degli interrogati. La polizia ha continuato a raccogliere elementi utili alle indagini, che proseguono senza ulteriori aggiornamenti pubblici.

In Questura a Campobasso, nell’ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, la Squadra Mobile ha condotto una nuova tornata di interrogatori. Gli investigatori hanno sentito diversi testimoni, concentrando l’attenzione sulla famiglia di Antonella Di Ielsi, la donna deceduta insieme alla figlia Sara dopo essere state avvelenate con la ricina. In particolare, sono stati ascoltati cinque parenti della vittima, tra cui il fratello. Alcuni di loro erano già stati interrogati nei giorni immediatamente successivi alla tragedia.L’avvocato Vittorino Facciolla, legale della famiglia Di Vita (marito e padre delle due vittime), è intervenuto per commentare le indiscrezioni emerse.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, una clamorosa svolta: 5 interrogati, chi è entrato in caserma

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