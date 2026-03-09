Crans-Montana clamorosa svolta | chi è indagato Accuse pesantissime

A Crans-Montana l'inchiesta sulla strage avvenuta nella notte di Capodanno si amplia, coinvolgendo ora nove persone. Le accuse rivolte ai sospettati sono state rese note, mentre le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sui fatti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, con le autorità che proseguono le attività investigative.

Si allarga l’inchiesta sulla strage del Constellation a Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno: gli indagati diventano nove. Tra i nuovi iscritti nel registro figura anche il sindaco della località svizzera, Nicolas Féraud. Le ipotesi di reato contestate riguardano incendio, omicidio colposo e lesioni colpose. Tra i principali soggetti coinvolti risultano inoltre i proprietari del locale, Jacques Moretti e Jessica Moretti. Crans-Montana, il bilancio della strage nel locale Constellation. In base agli accertamenti degli investigatori, durante i festeggiamenti erano presenti 164 persone, per la maggior parte concentrate nel seminterrato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Crans-Montana, indagato anche il sindaco Nicolas FéraudProseguono le indagini legate alla strage di Capodanno a Crans-Montana e risultano esserci cinque nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta svizzera sul rogo del Constellation che ha causato 41 morti ... tg24.sky.it

Lo speciale sull'incendio di Crans MontanaA più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli. In un ... tg24.sky.it