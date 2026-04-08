Oggi presso la Questura di Campobasso si sono svolti gli interrogatori di un uomo e di sua figlia, sospettati di aver avuto a che fare con un caso di avvelenamento alla ricina. Le autorità stanno indagando sulla morte di una donna e di una ragazza, entrambe decedute a Pietracatella poco dopo il pranzo di Natale. Le indagini sono coordinate dalle forze dell'ordine che cercano di chiarire le cause dei decessi.

Gianni Di Vita e sua figlia Alice sono stati interrogati oggi presso la Questura di Campobasso. Gli inquirenti indagano sulla morte di Antonella di Ielsi e della quindicenne Sara Di Vita, avvenuta a Pietracatella dopo il pranzo di Natale. L’accesso agli uffici della Squadra Mobile è avvenuto tramite un ingresso secondario. La scelta strategica serviva a evitare i giornalisti e le telecamere posizionati in via Tiberio. Il colloquio tra gli investigatori e i due familiari è durato diverse ore. Dall’errore alimentare al sospetto avvelenamento. Il dramma ha colpito la famiglia all’interno della propria abitazione nel mese di dicembre. Inizialmente, l’improvviso decesso delle due donne era stato attribuito a una grave intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sospetto avvelenamento alla ricina: interrogati padre e figlia

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