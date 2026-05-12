Le indagini sull’avvelenamento da ricina a Pietracatella hanno portato all’identificazione di due sospettati, con le autorità che stanno stringendo il cerchio attorno a loro. Le forze dell’ordine stanno procedendo con verifiche e accertamenti per chiarire i dettagli del caso e raccogliere prove a carico dei sospettati. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze di polizia.

Il caso dell’avvelenamento da ricina che ha sconvolto Pietracatella continua a registrare sviluppi importanti. Nelle ultime ore gli investigatori hanno intensificato gli accertamenti con nuove convocazioni in Questura, mentre il cerchio attorno ai possibili responsabili sembrerebbe restringersi sempre di più. L’indagine, già estremamente delicata per la natura della sostanza utilizzata, sta ora entrando in una fase considerata cruciale dagli inquirenti. Al centro dell’inchiesta resta il dramma che ha colpito la famiglia Di Vita: la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Ielsi, decedute dopo essere state avvelenate con la ricina, una tossina altamente pericolosa e difficile da individuare.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ricina, clamorosa svolta: due sospettati. Il cerchio sia stretto attorno a loro

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