Morte avvelenate con la ricina si stringe il cerchio sui familiari | Due i principali sospettati

Da open.online 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli investigatori stanno concentrando le indagini sul coinvolgimento familiare nel caso delle due persone trovate morte a Pietracatella durante le festività natalizie. Le vittime sono state uccise con la ricina, una sostanza altamente tossica. Al momento, ci sono due sospetti principali tra i familiari, mentre le autorità continuano a raccogliere prove per chiarire le cause del decesso. La pista familiare sembra essere quella privilegiata dagli inquirenti.

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È la pista familiare al momento quella privilegiata dagli investigatori nell’ambito del duplice omicidio di Pietracatella, il centro del Molise dove, durante le festività natalizie, madre e figlia sono morte in circostanze riconducibili a un presunto avvelenamento. È quanto emerge da fonti investigative. Negli ultimi giorni, infatti, gli interrogatori condotti dalla Squadra Mobile su diversi testimoni si sarebbero concentrati soprattutto sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Tra le quattro o cinque persone finite sotto osservazione, due sarebbero considerate di particolare interesse investigativo. Le dichiarazioni contradditorie e gli interrogatori.🔗 Leggi su Open.online

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